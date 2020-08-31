Milli Takım'da Mert Çetin Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyecek
Roma'dan Hellas Verona'ya kiralanan milli oyuncu Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Mert Çetin Macaristan ve Sırbistan maçlarında oynayamayacak.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Türkiye A Milli Takım kadrosunda yer alan Mert Çetin, sağ ayak tabanındaki rahatsızlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Hellas Verona'da oynayan oyuncu 3 Eylül'deki Macaristan ve 6 Eylül'deki Sırbistan maçlarında oynayamayacak.
23 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı.
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