Milli takımda Ozan Kabak belirsizliği

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı bu akşam 20:00'de Norveç ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde milliler maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Malaga kentindeki La Roselada Stadı'nda yaptı.

Sakatlıkları devam eden Zeki Çelik ve Merih Demiral Riva'da kaldı ve İSpanya'ya gitmedi. Dün idmana çıkmayan Ozan Kabak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Çağlar Söyüncü'nün yanında Ozan Kabak'ın sakatlığı sonrası Kaan Ayhan'a görev vermesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Uğurcan Çakır, Mert Müldür(Nazım), Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz

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