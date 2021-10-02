A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda sırasıyla oynanacak Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu belirledi.

İşte Aday Kadro;

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha ve forvet: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun

İLK KEZ SEÇİLENLER VE GERİ DÖNENLER

Berkan Kutlu ve ve Serdar Dursun ilk kez Milli Takım daveti alırken Caner Erkin ve Serdar Aziz de geri döndü.