Milli Takımda Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş sakatlandı. Milli Takım kadrosundan çıkarılan Umut Meraş'ın yerine yine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz eklendi. Sakatlığı nedeniyle çıkarılan bir diğer isim ise Abdülkadir Ömür oldu. Ömür'ün yerine Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.
01 Eylül 2021, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre milli takımda sakatlanan Umut Meraş, en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. NTV Spor'da ise sakatlık süresi 3 hafta olarak belirtildi. Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz A Milli takım kadrosuna eklendi. Beşiktaş'a henüz imza atan Umut'un tedavisine başlandı.
Sakatlanan bir diğer isim olan Abdülkadir Ömür de kadrodan çıkarıldı. Ömür'ün yerine Koynaspor'dan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.
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