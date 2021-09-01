Milli Takımda Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı

A Spor'un haberine göre milli takımda sakatlanan Umut Meraş, en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. NTV Spor'da ise sakatlık süresi 3 hafta olarak belirtildi. Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz A Milli takım kadrosuna eklendi. Beşiktaş'a henüz imza atan Umut'un tedavisine başlandı.

Sakatlanan bir diğer isim olan Abdülkadir Ömür de kadrodan çıkarıldı. Ömür'ün yerine Koynaspor'dan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildi.