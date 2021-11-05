Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarındaki aday kadrosu belli oldu
Türkiye Milli Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçları için aday kadrosunu belirledi. Stefan Kuntz'un seçtiği isimler arasında Ersin Destanoğlu ilk kez milli heyecan yaşayacak. Kenan Karaman ise yine kadroda kendine yer bulmayı başardı... İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'ın olmaması ise dikkat çekti.
05 Kasım 2021, Cuma 17:11 Son Güncelleme:
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Millilerin Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarındaki aday kadrosu belli oldu. 24 kişiden oluşan listeden 3 kişinin çıkarılması bekleniyor. Stefan Kuntz'un seçimleri şöyle:
Kale: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz,
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun