Millilerin Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarındaki aday kadrosu belli oldu. 24 kişiden oluşan listeden 3 kişinin çıkarılması bekleniyor. Stefan Kuntz'un seçimleri şöyle:

Kale: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz,

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun