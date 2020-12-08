Futbol Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Futbol

Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile sahasında oynayacak.

08 Aralık 2020, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.

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Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

AA


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