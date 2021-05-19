Magazin Milli Takım’ın şarkısı hazır

Milli Takım’ın şarkısı hazır

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Milli Takım’ın şarkısı hazır

Mustafa Sandal’ın Milli Takım’ın Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkı hazır! Dostluk ve kardeşlik temalı şarkının klibi ise önümüzdeki günlerde çekilecek. Şarkının klibinde 11 ünlü sanatçının yer alması planlanıyor.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 11:36 Son Güncelleme:
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2002 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Milli Takıma “Pazara Kadar” şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, “2002’de hocama ve Milli Takım’a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası’nda! Şenol Hocam’a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim” demişti.

Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA’ya gönderilecek.

Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye-İtalya arasında oynanacak. (MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET)

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