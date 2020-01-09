İstanbul'daki stadlarda yaşanan sorunlar nedeniyle Milli Takım, birçok maçını Anadolu'da oynama kararı almıştı. Bu nedenle yakın zamanda birçok milli maça ev sahipliği yapan Eskişehir stadyumu bir süreliğine kullanıma kapatıldı.

8 Ocak günü yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’ndaki 4 direkte oynama meydana gelmişti. Bu yaşanan gelişmenin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadın yapımını gerçekleştiren, TOKİ ile görüşülerek gerekli incelemenin yapılmasını istedi. Daha sonra görevliler stadyuma gelerek gerekli incelemelere başladı.

Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eskişehir stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar olduğu tespit edilmiş olup buna ilişkin teknik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiş, çalışmaların tamamlanmasına müteakip stadyum yeniden kullanıma açılacaktır" denildi.