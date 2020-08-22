Milli takımlarda yeni görevlendirmeler yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); futbol gelişim direktörlüğüne Oğuz Çetin, yardımcılığına Rüştü Reçber, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü ve genç milli takımlar sorumluluğu görevine Tolunay Kafkas ve A ve Ümit Milli Takımları maç ve oyuncu izleme antrenörlüğü görevine Hami Mandıralı’nın getirildiğini açıkladı.
22 Ağustos 2020, Cumartesi 23:08 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı’nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.
DHA
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