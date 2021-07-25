Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

"Kürsüye çıktığım için mutluyum"

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, karşılaşmaların ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyat öncesinde kendisine güvendiğini aktaran Hatice Kübra, "Çok mutluyum ama gönül istedi ki altın madalya kazanayım. Bunu çok istiyordum, başarabileceğimi de biliyordum. Ancak nasibimizde bronz madalya almak varmış." diye konuştu.

Çeyrek finalde mağlup olduktan sonra tereddüde kapıldığını dile getiren milli tekvandocu, "Ancak sonrasında toparlamayı bildim. Arka arkaya 2 maç kazanarak bronz madalyayı aldım. Bizi telefonla arayıp başarı dileklerini ve tebriklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi burada destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız, Federasyon Başkanımız, antrenörlerime, Bursa Büyükşehir Belediyesine, aileme, sevdiklerime ve destekleyip dua eden herkese teşekkür ederim. İnşallah 2024’te altın madalya gelecek." ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmeden önce 'İnşallah o ringde Türk bayrağı ile tur atabilirim.' diye dua ediyordum." diyen olimpiyat üçüncüsü milli sporcu, "Altın madalya olmasını istiyordum. Demek ki Türk bayrağı ile tur atmak bronz madalya için nasipmiş. Duygularımı tarif edemiyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi ve her sporcunun hayali burada olmak. Ben buradaydım ve madalyayla bitirebildim. Her şey aslında yeni başlıyor. Çalışmalara devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

AA



