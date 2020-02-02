24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile karşı karşıya geldi. 5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.

AA