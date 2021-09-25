Milli yüzücü Derin Toparlak tarihe geçti

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya’da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak denizlerde de başarısını gösterdi. Milli sporcu 5000 metre mesafeli yarışı ilk sırada bitirerek tarih yazdı.

DERİN TOPARLAK: İSTİKLAL MARŞI’NI DİNLERKEN TÜM YORGUNLUĞUM GİDİYOR

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Derin Toparlak, "Ben İstiklal Marşı’nı dinlerken mutlu oluyorum ve tüm yorgunluğum gidiyor. Bana destek olan başta Bakırköy Ataspor Kulübü’ne, federasyonumuza, antrenörüme, aileme ve tüm Türkiye’ye teşekkür ederim" dedi.

ANTRENÖR CANBERK BABAOĞLU: BU İNANMIŞLIĞIN VE YILLARIN EMEĞİDİR

Türkiye’ye altın madalya ile dönecekleri için çok mutlu olduklarını dile getiren antrenör Canberk Babaoğlu ise, "Avrupa ve Dünya Şampiyonluğundan sonra Açık Su Dünya Şampiyonası’nda da dünya şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak ve bayrağımızı göndere çektirmekten mutluluk duyduk. Bu inanmışlığın ve yılların emeğidir. Sporcumu kutluyorum.

Bu madalyayı da hem 25’inci yılını doldurduğumuz Bakırköy Ataspor Kulübü’ne hem de ülkemize armağan ediyoruz. Ayrıca bize birçok konuda destek veren Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Şahin Özer’e de teşekkürlerimi iletiyorum. Desteklerini hiç bir zaman esirgemediler " ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, "Ülkemiz için ne yapsak azdır. Hem sporcumuz Derin Toparlak hem de antrenörümüz Canberk Babaoğlu’nu tebrik ediyorum. Altın madalyayı ulusumuza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA