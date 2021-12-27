Diğer Sporlar Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Diğer Sporlar

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 19:09 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

İSTANBUL (DHA)

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