Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya''nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde 26.07'lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi. Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre'nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

Yarışı 25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

AA