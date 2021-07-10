Diğer Sporlar Milli yüzücü Merve Tuncel, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Merve Tuncel, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Diğer Sporlar

Milli yüzücü Merve Tuncel, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 22:05 Son Güncelleme:
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

AA

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