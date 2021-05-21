Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, bronz madalya kazandı
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası´nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.
21 Mayıs 2021, Cuma 23:45 Son Güncelleme:
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Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın altıncı gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.
Sümeyye, 3:22.48’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71’lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4’e çıkardı.
DHA
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