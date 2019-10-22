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Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'i neredeyse izlemeyen kalmadı. Fenomen dizinin yıldızı Millie Bobby Brown, tarzıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında vegan makyaj markası Florance'ı piyasaya süren Brown, sosyal medya hesabından da kendi markasının ürünleriyle çektiği videoları paylaşıyor.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen yetişkin yüz hatlarına sahip olan Millie Bobby Brown, Instyle dergisinin 2019'un En İyi Giyinen 50 kadını listesine girmeyi başardı.

Peki Millie Bobby Brown, tarzıyla nasıl modaya yön veriyor? Millie Bobby Brown'un stilinin sırrı ne?

Topuklularım olmadan asla!

Yüz hatları sayesinde yaşından büyük gösteren Millie Bobby Brown, kıyafetlerini de genellikle yetişkin reyonlarından tercih ediyor diyebiliriz.

Brown, kameraların önüne topuklu ayakkabıları olmadan çıkmıyor.

Yetişkin gibi görünmeyi sevse de farklı tasarım ve aksesuarları da üzerinden eksik etmiyor. Genç yıldız, neon renkler ve simli parçalarla kırmızı halıda her zaman göz önünde olmayı başarıyor.

İş kadınlarının vazgeçilmezi blazer ceketler, Millie Bobby Brown'un da üzerinden eksik olmuyor.

Brown, retro giyinmeyi de oldukça seviyor. Bunun nedenini oynadığı dizinin 80'li yıllarda geçmesi olarak adlandırabiliriz. Ünlü yıldızın sık sık retro gözlükler taktığını görmek mümkün.

Gelelim makyaja

Millie Bobby Brown, kırmızı ruj sürmeyi tercih etmiyor. Ancak makyajı her zaman abarttığını da söyleyebiliriz.

Dudaklarında pembe tonları kullanan Brown, bazen kıyafetine göre kahverengi ruj da sürebiliyor.

Göz makyajında eyeliner'ın yanı sıra yoğun dumanlı makyaj tercih ettiği 2 stil arasında. Takma kirpik takmak yerine de maskara sürüyor.

Brown, kıyafetlerinde olduğu kadar makyajında da farklı tasarımları seviyor. Onu agresif renkler ve asimetrik çizgilerle görmek mümkün.



