A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

SAATLERCE BEKLETTİLER!

Bu zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Reykjavik Havalimanı'na indi.

Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

BURAK YILMAZ İSYAN ETTİ

Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: ÜLKEMİZE KURBAN OLSUNLAR

Duruma tepki gösteren Emre Belözoğlu, "Böyle bir rezillik yok. 1,5 saattir pasaportta beklettiler. Ayıptır! Onlar ülkemize kurban olsunlar" dedi.

TUVALET FIRÇASI UZATTI!

Gazeteci olduğu sanılan bir İzlandalı, A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'nu tahrik etmek için büyük bir skandala imza attı ve milli oyuncumuza tuvalet fırçası uzattı.

İHA