Milliyet Sanat, okurlarını bir video sanat projesinin parçası olmaya çağırıyor

O halde kültür sanat etkinliklerine katıldığınız, açıkhavada konserler izleyip, sergi salonlarını adımladığınız; müzelerde, fuarlarda selfie çektiğiniz günlerde içinden sanat geçen pandemi öncesi fotoğraflarınızı bize gönderin, hazırlanacak videoda bu fotoğraflarla yer alıp bir sanat projesinin parçası olun.

Projenin amacı, pandemi öncesine dair duygularımızı tetikleyerek bizi yarına dair umutlandırmak.

Fotoğraflarınızı 5 Aralık 2020 tarihine kadar msanat@milliyet.com.tr adresine göndererek projemize dahil olabilirsiniz.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

MİLLİYET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bilgilendirme: 1) Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’nin imtiyaz hakkı sahibi bulunduğu Milliyet Sanat Dergisi tarafından hazırlanacak video için fotoğraf, video, yazı veya sair görsel ve yazılı içerik (“İçerik”) göndererek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ilişkin olarak aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılırsınız.

1. İçeriğin tamamen ve münhasıran tarafınızca hazırlanmış olduğunu veya

2. İçeriği gönderme ve aşağıdaki lisansları verme konusunda yetkiniz olduğunu,

3. İçeriğin Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından tek başına veya hazırlanması planlanan derlenme eser veya eserlerde kullanılmak üzere İçerik’e ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde belirtilen “İşleme”, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma”, 23. maddesinde belirtilen “Yayma”, 24. maddesinde belirtilen “Temsil” ve 25. maddesinde belirtilen “İşaret/ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim”mali haklarını kullanma tam ruhsatını (lisansını) yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir süre ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın basılı ve dijital ortamda kullanılmak üzere bilabedel olarak Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye verdiğinizi,

4. İçerik’in hukuka aykırı bir unsur ihtiva etmediğini,

5. İçerik sebebiyle üçüncü kişilerden gelebilecek fikri mülkiyet hakkı ihlali başta olmak üzere tüm hak taleplerinin bizzat muhatabı olduğunuzu ve Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’yi işbu taleplerden beri kılacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.

(Katılımcılar, bu nedenle gönderecekleri e-postada yukarıdaki metni kopyalayarak, "yukarıdaki tüm koşulları kabul ediyor ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmam nedeniyle Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'nin zarara uğramasına neden olursam, uğrayacağı tüm zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum" yazarak "İçerik" ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince projeye katılanlar söz konusu eserlerinin yayınlanması için Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye vermiş oldukları lisans nedeniyle kişisel verileri bir "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebebine dayalı olarak Veri Sorumlusu Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından işlenecektir. İşlenecek verilerle ilgili Aydınlatma Metnine buradan erişebilirsiniz.