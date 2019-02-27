Milyar dolarlık oyuncak

Çocuklara yönelik hem eğlenceli hem de eğitici araçlar olan oyuncak pazarının dünyadaki hacmi 87 milyar dolar. Türkiye’de bu rakam 2018’de 500 milyon dolar (2.6 milyar lira) oldu. Oysa 2017’de 700 milyon dolardı.

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, “Türkiye gibi 0-14 yaş grubu 19 milyon çocuğun olduğu bir ülkede oyuncak pazarı daha fazla gelişmeli. Bu yıl hedefimiz 1 milyar dolar” dedi.

YÜZDE 1'İN ALTINDA

İstanbul TÜYAP’ta dün başlayan ve 1 Mart’a kadar sürecek olan İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’un açılışında konuşan Esin Yürür, “Amerika ve Avrupa’da çocuk başına oyuncak tüketimi 200-250 dolar bandında. Maalesef bizde bu tüketim sadece 30 dolar. Bizim dünya oyuncak pazarındaki payımızın yüzde 1’in altında olduğu düşünüldüğünde gidecek çok yolumuz olduğu belli oluyor” diye konuştu.

KUR ARTIŞI ETKİSİ

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Esin Yürür, şöyle konuştu: “2018’de 21 milyon ton oyuncak üreten sektörün ihracat rakamı 35 milyon dolar. İthalat ise 2017 sonunda 392 milyon dolarken, 2018’de 260 milyon doları geçemedi. Bunda dövizdeki değişim ve artan fiyatlar etkili oldu. Bu yıl ikincisini yaptığımız fuarın yabancı müşteriyi çekmesini ve ihracatımızı artırmasını hedefliyoruz.”

60 ÜLKEDEN KATILIM

KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuarın geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 98’lik bir artış olduğunu belirten Esin Yürür, şöyle devam etti: “5 kıtadan 60 ülke, 56 marka ve 53 firma buluştu. Bu yıl oyuncak trendleri arasında robot ürünler, sürpriz paketlerden çıkan ürünler ve squishy yani sıktığın zaman küçülen sonra kendilinden esneyip açılan ürünler yer alıyor. Uzaktan kumandalı oyuncaların satışı azaldı denilebilir.”

HÜLYA ÇAYLAK