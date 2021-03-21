Milyarderinin çılgın projesi dünyada bir ilk olacak

Ellison'ın Hawaii'ye bağlı adalardan biri olan Lanai'yi satın alması, 2012 yılında dünya ekonomi basınında haber olmuştu. O dönemde Ellison'ın adanın yüzde 98'lik kısmını 300 milyon dolar karşılığında satın aldığı bildirilmişti.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisiyle birlikte bütün dünya evden çalışma modeline geçtiğinde, Ellison da California, Rancho Mirage'daki saray yavrusu evinden bu adaya taşındı. 2014'te CEO'luğu bıraksa da başkanlık ve CTO'luk görevlerini halen yürüten 76 yaşındaki Ellison, kararını Oracle çalışanlarına duyurduğu e-postada "Zoom'un gücünü kullanarak çalışmayı" planladığını ifade etti.

Yaklaşık 3200 kişinin yaşadığı Lanai, Hawaii'nin insanlı adaları arasında en küçüğü. Ellison yemyeşil doğası, turkuaz denizi ve derin uçurumlarıyla görülmeye değer bu cennet gibi adada tamamen sürdürülebilir bir yaşam kurmayı hedefliyor, bunu da Pulama Lanai adını verdiği bir şirket üzerinden yapıyor.

Peki dünyanın en zengin beşinci insanı olan Ellison, "Ananas Adası" olarak da anılan Lanai'de ne yapacak? İşte Insider'dan New York Times'a, Bloomberg'den Forbes'a ABD basınından derlediğimiz ipuçlarıyla, Ellison'ın hayallerindeki sağlık ütopyası...

22 YAŞINDAN BERİ HAYALİYDİ

New York'ta doğup Chicago'da büyüyen Larry Ellison, 1965'te 21 yaşındayken Berkley, California'ya taşındı. Doğayla iç içe olmayı seven Ellison, o dönemde Sierra Nevada dağlarında ırmak rehberliği ve kaya tırmanışı öğretmenliği yapıyordu.

Lanai'nin adını da ilk kez o zaman duydu. O dönemde Dole'a ait bir ananas plantasyonu olan adanın fiyatını araştıran Ellison, Forbes'a, "Bankada biriktirdiğim 1200 dolardan çok daha fazlaydı ama 'Vay be' diye düşünmüştüm. Lanai'ye sahip olmak, cennete sahip olmak gibiydi" diye anlattı.

11 yıl boyunca çeşitli küçük teknoloji şirketlerinde çalışarak bankadaki 1200 dolarını artırmaya çalışan Ellison, 1977'de iki yazılımcı arkadaşıyla birlikte Oracle'ı kurdu. "Kahin" anlamına gelen bu kelime, aynı zamanda Ellison'ın CIA için üzerinde çalıştığı bir veri tabanı projesinin adıydı.

Ürettiği veri tabanı yönetim yazılımlarıyla, şirketlerin veri saklama biçimlerinde bir devrim yaratan Oracle, 80'lerde hızla büyüdü. 1990'da Wall Street'in, satış rakamlarının muhasebe kayıtlarında şişirildiğini fark etmesiyle patlak veren skandal nedeniyle şirketin değeri bir anda 3,7 milyar dolardan 700 milyona indi. O dönemde Ellison, istifa çağrılarına direnirken, Oracle da kısa süre içinde düştüğü yerden kalkıp rakiplerini satın alarak büyümesine devam etti. 2020 yılına gelindiğinde Oracle, 80 milyar dolar harcayarak 140'tan fazla küçük şirketi satın almıştı.

Ellison iş dünyasında böylesine agresif bir biçimde ilerlerken 2012'de ilginç bir şey oldu. Gençliğinden beri hayalini kurduğu Lanai'nin satışa çıktığını öğrendi. Üstelik fiyat da tahmin ettiğinin ve Lanai'ye kendisinin biçtiği değerin çok altındaydı: Sadece 300 milyon dolar...

'ANANAS KRALI'NDAN 'YAZILIM KRALI'NA

Ellison, Haziran 2012'de satın almadan önce Lanai, Dole'un milyarder başkanı David Murdock'a aitti. Geçmişte Murdock'ın ada için 1 milyar dolar istediği yazılıp çizilmişti. Murdock, 1985 yılında Dole'un şemsiye şirketi Castle and Cooke'un başına geçtiğinde adayı da otomatikman satın almıştı. Lanai'nin Murdock'tan önceki sahibi ise "Ananas Kralı" diye bilinen James Dole'du.

Lanai, diğer Hawaii adalarına kıyasla çok daha gözden uzak bir yer. Adaya ulaşmanın sadece iki yolu var: Maui'den feribota binmek ya da bir başka Hawaii adasından küçük bir uçakla gelmek. Adanın limanı da havaalanı da Ellison'ın sahibi olmadığı yüzde 2'lik alanda kalıyor. Yüzölçümü 365 kilometrekare olan ada Maui'nin 8 mil açığında yer alıyor. Adada trafik ışığı hiç yok, yapılı yolların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor.

Lanai'de iki adet lüks otel bulunuyor. Bu otellerden bir tanesinin çatı katında kalmak isteyenler bir gece için 21.000 dolar ödemek zorundalar. Bu meblağ Hawaii genelindeki en pahalı otel süiti fiyatı.

Lanai'de ayrıca Ellison satın almadan önce iki golf sahası bulunuyordu. İlginçtir, bu golf sahalarından bir tanesi, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in 1994'te eşi Melinda'yla nikahlarının kıyıldığı yer. Diğer golf sahası ise ünlü golfçü Greg Norman tarafından tasarlanmış. Bugün kapalı olan bu sahanın yerinde bir macera parkı ve bir zipline alanı bulunuyor.

Ellison, 2012'de adayı satın aldıktan sonra 2014'te de Island Air isimli ufak bir havayolu şirketini satın aldı. Oahu'dan Maui ve Lanai'ye uçuşlar düzenleyen bu havayolu şirketi 2 yılda 21,78 milyon dolar zarar edip çalışanlarının beşte birini işten çıkarmak zorunda kalınca, Ellison da hisselerinin önemli bir kısmını elden çıkardı. Ellison ayrıca adayla birlikte bir hayvan barınağını da satın aldı. Adada kedileri avlayan herhangi bir avcı tür olmadığından, barınaktaki nüfus kısa sürede 400'ü buldu. Bu barınak bugün tek başına turist çeken bir yer haline gelmiş durumda.



