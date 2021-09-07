Milyarderler ölümsüzlüğün peşinde

201.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos (57) ile 4.8 milyar dolar serveti bulunan Mail.Ru’nun kurucusu Rus Yuri Milner’ın (59) bu yılın başında kurulan Amerikan biyolojik araştırma firması Altos Labs’ı finanse ettiği açıklandı. Altos Labs, hücrelerin yaşlanmasını önleyecek bir proje üzerinde çalışıyor. Firma, genetik mühendisliğiyle hücreleri yeniden programlamayı hedefliyor. Böylece hücreleri kök hücre durumuna geri döndürüp yaşlanmayı tersine çevirmeyi planlıyorlar. Firma, bu yöntemle önce yaşlanmayı önlemeyi, uzun vadede ise ölümsüzlüğe ulaşmayı amaçlıyor.

NOBELLİ DANIŞMANLAR

Araştırma için bugüne kadar 270 milyon dolar (2.2 milyar lira) toplayan firma, hücreleri yeniden programlama çalışmasıyla 2012’de Nobel kazanan Dr. Shinya Yamanaka’yı ‘ücretsiz danışman’ olarak işe aldı. Dr. Yamanaka’nın tekniği 2016’da fareler üzerinde denenmiş ve başarılı olmuştu. Firmanın danışmanları arasında yaşlanma karşıtı teknik bulmak için uyguladığı gen düzenlemesiyle geçen yıl Nobel alan Dr. Jennifer Doudna da bulunuyor. Bezos daha önce de yaşlanmaya karşı çalışan Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.