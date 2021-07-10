The Sun’a göre Howells, 275 milyon sterlin değerindeki hard diskini 200 metrekare bir alanda 400 ton çöpün arasında arama izni için yerel yönetime 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptı.

Howells, arama çalışmalarına yardım etmeleri halinde diskteki 7500 Bitcoin'in yüzde 25'ini belediye meclisine bırakacağını söyledi.

Howells yeni planında yapay zekâ destekli teknolojilerden ve X-ray tarayıcılardan yararlanacak. Howells, diskten verileri kurtarmak için dünyanın en iyi veri kurtarma uzmanlarından bazılarıyla temasta olduğunu söyledi.

Howells konu hakkında, “Bitcoin'leri bulup kurtarmam durumunda Newport'ta yaşayan tüm yerel sakinlere dağıtmak için Newport şehrine yüzde 25 veya 52.5 milyon euro (71.7 milyon dolar) bağış yapmayı teklif ettim. Bu, tüm şehir için kişi başına yaklaşık 175 euro (239 dolar) ediyor Ne yazık ki, teklifi reddettiler ve bu konuda benimle yüz yüze görüşmeyecekler bile” dedi.

Howells birkaç defa belediyeden para karşılığında yardım talep etmiş, ancak diskin bulunması garanti olmadığı için olumlu cevap alamamıştı.



