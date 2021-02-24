Milyonda bir rastlanan kardinal kuşu görüntülendi

Yaklaşık 50 yıldır kuş gözlemciliği yapan 69 yaşındaki Jamie Hill, yarı kırmızı yarı beyaz kuşun sıradışı görünüme geçen hafta Erie kenti dışında yer alan Warren Belediyesi'ndeki bir ağaçta rastladı. Hill, USA Today'e verdiği demeçte, "Hayatta bir kez yaşanılacak deneyimlerden biriydi" dedi. Erkek bayağı kardinalin parlak kırmızı, dişilerinse bronz renkli tüyleri var. Bu kuşsa ikisine de sahip. Son derece nadir görülen bu olay "ikili ginandromorfizm" olarak biliniyor. Tüm vücutları biyolojik anlamda ortadan ikiye bölündüğü için teorik olarak hem erkek hem de dişiyle çiftleşerek üreme sağlayabilen ikili ginandromorflar, erkek ve dişi cinsel üreme organlarına bütünüyle veya kısmen sahip olan hermafroditlerden farklı.









Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Hill'in keşfi, bir aile dostunun Grand Valley yakınlarındaki yem kaplarından birine garip görünüşlü bir kuşun geldiği uyarısında bulunmasıyla başlamış. Dostunun pencereden çektiği fotoğrafı cep telefonuna göndermesiyle hızla bölgeye giden Hill, kuş gelene kadar bir saat bekledikten sonra 50 civarında fotoğraf çekmiş.

Keşfini 20 Şubat'ta Erie Kuş Gözlemevi blog'unda paylaşan Hill, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Hemen anladım... gerçekten de bu, çok nadir görülen ikili ginandromorf kardinal kuşuydu. Kuşun sol yanında işler bir yumurtalık ve sağ yanında da işler tek bir testis olmalı. 48 yıldır kuşları gözlemliyorum... Hayatta bir kez yaşanacak, milyonda bir ihtimalli bir karşılaşmaydı.

BBC'nin haberine göre 1752'de İngiltere Kraliyet Cemiyeti'ne sunulan, ortadan ayrılmış iki farklı renge sahip benzersiz bir ıstakoz, ikili ginandromorflara dair ilk bilimsel kayıt.

O zamandan beri ender görülen bu duruma kuşların yanı sıra tavuk, kelebek, yılan, arı, yengeç ve ipekböceği gibi hayvanlarda rastlandı.

Bayağı kardinalde bu durumun kuşun belirgin parlak kırmızı tüyleri sebebiyle daha sık tespit edildiğine inanılıyor.

Benzer bir bayağı kardinal kuşu birkaç yıl önce Erie yakınlarında gözlemlenmiş ve Ocak 2019'da National Geographic'te yayımlanmıştı.







