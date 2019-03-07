Milyoner iş insanı, cinsel organ büyütme operasyonunda öldü

66 yaşındaki milyoner iş insanı Ehud Arye Laniado, Fransa'nın başkenti Paris'teki özel bir hastanede gerçekleştirilen cinsel organ büyütme operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ehud Arye Laniado, operasyon sırasında kalp krizi geçirdi.

İsrail ve Belçika uyruklu Laniado, Omega Diamonds adlı elmas ticaretiyle uğraşan şirketin başındaydı.

Yakınlarına göre Laniado, sık sık genç modellerin davetli olduğu partiler düzenler; zenginliğine ve dış görünüşüne çok önem verirdi.



