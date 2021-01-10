Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...

Babe Ruth, maçsırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

A: Karpuz kabuğu

B: Biftek

C: Lahana yaprağı

D: Nane kurusu

Doğru cevap: C Lahana yaprağı

ABD beyzbol efsanesi Babe Ruth da serinlemek için lahana kullanıyordu.

Kore Beyzbol Derneği, maçın televizyonda canlı yayımlandığı sırada, Park Myung-Hwan adlı oyuncunun şapkasının altından iki kez lahana yaprağı düşmesi üzerine özel bir toplantı yaptı.

İki saatlik toplantının ardından, lahananın 'yabancı bir cisim' olduğuna ve bu nedenle beyzbol sahasında bulundurulmasının yasaklanmasına karar verildi.

Babe Ruth kimdir?

Asıl ismi George Herman Ruth olan ünlü beyzbolcu, 1914 ve 1935 yılları arasında ABD Beyzbol Ligi'nin üç ünlü takımında 22 sezon oynamıştı. Boston Red Sox takımının atıcısı olarak ABD Beyzbol Ligi'ne giren Babe Ruth, 1919 yılında New York Yankees'e transfer edilmiş ve ligin en ünlü vurucularından biri olmuştu. Babe Ruth, Yankees'in yedi kez şampiyon olmasına katkıda bulunmuştu. Yankees'in ardından kısa bir süre Boston Braves'te oynadıktan sonra 1935'te beyzbol kariyerine son veren Babe Ruth, 1948 yılında kanser nedeniyle yaşımını yitirmişti.

1999 yılında yapılan bir ankette Babe Ruth, Michael Jordan ve Muhammed Ali'den sonra ABD'nin en iyi üçüncü sporcusu seçilmişti.



