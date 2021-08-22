ATV'nin büyük ilgiyle izlenen bilgi ve genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde dün akşam sorulan bir soru ve yarışmacının verdiği cevap çok konuşuldu. Cevabın sorunun içinde olmasına ve joker kullanmasına rağmen heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış şıkkı seçince yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...

Milyoner'de dün akşam sorulan bir soru ve yarışmacının cevabı çok konuşuldu. Sorunun içinde cevabı olmasına ve joker kullanmasına rağmen heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış şıkkı seçince yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Milyoner dün akşam 947. bölümü ile ekranlardaydı. Yepyeni sorular ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan zaman kısıtlamalı sorular yarışmacıları stüdyoda izleyenleri de ekranları terletti.

MİLYONER'DE TDK SORUSU VE CEVABI OLAY OLDU

Milyoner'de İmizalıoğlu'nun karşısında yarışmacı Merve Ada'nın olduğu dakikalarda henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

"TDK'YE GÖRE TDK'YE GELEN EK NASIL YAZILIR"

Milyoner yeni bölümünde yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltildi.

Cevabı içerisinde bulunan bu sorunun şıkları da şu şekilde sıralandı:

A) TDK'ya B) TDK'ye C) TDK'na D) TDK'nın

JOKER KULLANDI

Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı. Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

YANLIŞ OLANI SEÇTİ

İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı.















