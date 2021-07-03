Şans Postası Milyonerler Kulübü 1 milyon TL kazandırıyor

Milyonerler Kulübü 1 milyon TL kazandırıyor

Şans Postası

Milyonerler Kulübü 1 milyon TL kazandırıyor

1 milyon TL büyük ikramiye kazandıran ‘Milyonerler Kulübü’ 20 TL’lik kartları ile oyunseverlerin yeni gözdesi olacak. Bu oyunda kazanmak için üstte yer alan ‘Kazanan Numaralar’ ve alt bölümdeki ‘Numaralar’ı kazıyacaksın.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Üst bölümde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi birini alt bölümde yer alan ‘Numaralar’dan biriyle eşleştir. Eşleştirdiğin numaranın altında yazan miktar kadar ikramiyeyi kazan.

BİR BAKIŞTA KAZANDIRAN SEMBOLLER

‘Numaralar’ alanında ‘yıldız’ sembolünü bulursan 100 TL kazanıyorsun.

‘Numaralar’ alanında ‘at nalı’ sembolünü bulursan 200 TL kazanacaksın

‘Numaralar’ alanında ‘yonca’ sembolünü çıkarsa 500 TL kazanıyorsun

DİKKAT: ‘Numaralar’ alanında ‘külçe altın’ sembolünü bulursan karttaki tüm ikramiyeleri kazanıyorsun.

Kazanabileceğiniz ikramiye miktarları:

1.000.000 TL

10.000 TL

500 TL

200 TL

100 TL

40 TL

20 TL

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