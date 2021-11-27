Milyonerler Kulübü 1 milyon TL kazandırıyor
1 milyon TL büyük ikramiye kazandıran ‘Milyonerler Kulübü’ 20 TL’lik kartları ile oyunseverlerin yeni gözdesi olacak. Bu oyunda kazanmak için üstte yer alan ‘Kazanan Numaralar’ ve alt bölümdeki ‘Numaralar’ı kazıyacaksın.
27 Kasım 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Üst bölümde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi birini alt bölümde yer alan ‘Numaralar’dan biriyle eşleştir. Eşleştirdiğin numaranın altında yazan miktar kadar ikramiyeyi kazan.
BİR BAKIŞTA KAZANDIRAN SEMBOLLER
‘Numaralar’ alanında ‘yıldız’ sembolünü bulursan 100 TL kazanıyorsun.
‘Numaralar’ alanında ‘at nalı’ sembolünü bulursan 200 TL kazanacaksın
‘Numaralar’ alanında ‘yonca’ sembolünü çıkarsa 500 TL kazanıyorsun
DİKKAT: ‘Numaralar’ alanında ‘külçe altın’ sembolünü bulursan karttaki tüm ikramiyeleri kazanıyorsun.
Kazanabileceğiniz ikramiye miktarları:
1.000.000 TL
10.000 TL
500 TL
200 TL
100 TL
40 TL
20 TL