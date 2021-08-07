Adı ve yaşı açıklanmayan sadece iki çocuk annesi olduğu duyurulan talihli, lotodan büyük ikramiye kazandıktan 4 hafta sonra ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıldır düzenli loto oynadığını söyleyen talihli, ilk günden beri hep aynı sayıları işaretlediğini açıkladı. Sayıların kendisi için bir uğurunun olmadığını iki yıl önce ilk oynadığı kupondaki sayıları ‘bir gün bunlara mutlaka çıkacak’ inancı ile her çekiliş sabırla bayiye yatırdığını duyurdu. Talihli büyük ikramiyeyi kazandığını çekilişten iki hafta sonra internetten biletine baktığında öğrenmesine rağmen parasını hemen tahsil etmediğini de belirtti. Eyalet Piyango İdaresi de talihlinin mahremiyetini saklama arzusuna saygı duyarak, iki hafta boyunca kendileri ile temasta olmasına rağmen dikkat çekmeden tahsilatı yapmak için işi biraz soğumaya bıraktığını duyurdu. Sonuç olarak talihli kadın, çekilişten bir ay sonra kimseye adını duyurmadan yasal temsilcisi aracılığı ile 48 milyon Euro'luk (yaklaşık 480 milyon TL) ikramiyesini tahsil etmiş oldu.

25 EURO'YA EYALET REKORU

Talihli, 16 Haziran’da oynadığı 25 Euro'luk çoklu çekiliş kuponuyla milyoner oldu. 48 milyon 195 bin Euro kazanan kupon, Brandenburg eyaletinde Eurojackpot oyununun oynanmaya başladığı 1991 yılından beri bir kişiye ödenen en büyük ikramiye olarak da tarihe geçti. Toplam 7 topun çekildiği oyunda 50 top içinden 5’ini ayrıca da 10 top içinden 2’sini doğru bilmek gerekiyor. Eurojackpot oyununda büyük ikramiye kazanma olasılığı 95 milyonda bir.

ÖNCE İYİ BİR DÜNYA TURU SONRA YATIRIM FIRSATLARI

Loto talihlisi, temsilcisi aracılığı ile yaptığı açıklamada ilk olarak çocukları ile dünya turuna çıkmayı arzu ettiğini belirtti. Daha önce de şans oyunlarından küçük miktarlarda paralar kazandığını belirten şanslı oyunsever, “Ancak kazandığım bu dev ikramiye elbette hayatımın kalan kısmını fazlasıyla değiştirecek” dedi. Talihli dünya turundan sonra ne yapmak istediği konusunda ise henüz somut bir fikri olmadığını söyledi ve ekledi: “Yatırımcılardan gelebilecek karlı iş önerilerine açığım.”