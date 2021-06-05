Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zamanaşımı var, tazminat...

Aracın değer kaybı hesaplanırken, o günkü şartlardaki emsal ikinci el değerine veya kasko değerine bakılıyor. Kazadan önce aracın değeri, modeli, üretim yılı, kilometresi, tamir edilen parçanın özelliği ve hasar oranı dikkate alınıyor. Bu duruma göre aracın kazalı piyasa değeri bulunuyor. Sonra aradaki fark hesaplanıyor. Ortaya çıkan rakam değer kaybı oluyor. Sigorta üç aşağı beş yukarı bu değeri ödüyor.

Her yıl 150-200 bin civarı maddi hasarlı kaza meydana geliyor. Kazaya karışan aracın ikinci el piyasa değeri ‘hasarlı’ diye belli tutarlarda düşüyor. Kazadan sonra araçta oluşan kayba ‘araç değer kaybı’ deniyor. Orijinal parçanın takılması dahi değer kaybını engelleyemiyor. Alıcı taraf kazalı araca her zaman daha düşük fiyat ödemek istiyor. Bu durumda araç sahibi zarara uğruyor.

ZAMANAŞIMI 2 YIL

İşte bu zararın önüne geçmek veya talep edilen tazminatla zararı en aza indirmek mümkün. Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil, bürokratik işlem diye peşine düşmeyen de bir hayli fazla. Öncelikle araç değer kaybı tazminatını kusurlu tarafın sigortası ödüyor. Yasaya göre; araç değer kaybı için zamanaşımı 2 yıl. Karşı taraf kazaya karışıp kaçmışsa bu durumlarda zamanaşımı bu kişinin tespit edildiği tarihten başlıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

1- Kazada kusursuz taraf, kusurlu tarafın trafik sigortasından değer kaybı tazminatı talep edecek.

2- Aracılara gerek olmadan araç sahibi maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu ile sigorta şirketine müracaat edecek.

3- Bunların yanında hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, banka hesap bilgilerinin de sigorta şirketine verilmesi gerekiyor.

4- Tüm belgeler ile sigorta şirketine değer kaybı tazminatı talep edildiğine dair yazılı başvuru yapılacak. Başvuru sigorta şirketlerinin internet sitelerinden de yapılabilir.

5- Tazminat tutarı sigorta şirketi tarafından hesaplanacak.

6- Sigorta şirketinden, değer kaybı tazminatı için eksper tayin edilmesi talep edilebilir.

7- Sürücü yılda kaç kazaya karışırsa karışsın, her seferinde değer kaybı tazminatı alabiliyor.

8- Tazminat alabilmek için kilometre sınırı bulunmuyor.

9- Sigorta şirketinin; trafik sigortasının genel şartlarına göre maddi hasar, işçilik ücreti ve değer kaybı da dahil ödeyeceği araç başına en yüksek tutar, 43 bin lira.

10- Sigorta zararı karşılamazsa veya daha düşük bir bedel önerirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na (www.sigortatahkim.org- Tel: 0216 651 65 65) başvurun.