Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, Pazartesi günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi: ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İşi ziyaret etti.

Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSKin belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İşi'n belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İşin çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğiz.''

Bekar işçi net 2 bin 20 lira 90 kuruş alıyor

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret belirleme süreci

Agari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



