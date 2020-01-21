Milyonlarca Çinli turist, virüsü dünyaya taşıyabilir

Her yıl milyonlarca Çinli turistin dünyanın dört bir yanına tatile çıktığı ve 25 Ocak'a denk düşen Çin Yeni Yılı yaklaşırken, uzmanların Wuhan şehrinde ortaya çıkıp en az 4 kişinin ölümüne yol açtığı gizemli virüsle ilgili endişeleri giderek tırmanıyor. Çin devlet kanalının haberine göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyon Çinli yurt dışına çıktı. Hava yolu, trene otobüslerle yola çıkan Çinliler, ülke dışında yaşayan akrabalarıyla bir araya geliyor. Uzmanlar şimdi, virüsü taşıdığının farkında olmaya Çinlilerin, hastalığı deniz aşırı ülkelere taşımasından kaygı duyuyor. Virüsün 1700 kişiye bulaşmış olabileceği belirtilirken vatandaşlar kalabalık yerlerden uzak durmaya çalışıyor.

2002'de 774 kişi ölmüştü

Wuhan Salgınla Mücadele Direktörü Lin Gang, zatürre benzeri semptomlarla kendilerine 763 kişinin başvuru yaptığını, bu kişilerden 681'inin tahliye edildiğini söyledi. Wuhan'da yeni virüsü kaptıklarından şüphelenilen 62 kişiden 19'unun tedavi edildiğini söyleyen Gang, hastalarının yaşlarının 30 ile 79 arasında değiştiği bilgisini verdi. Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü ancak sadece 6'sı (yeni virüsün etkilerinin kanıtlanmasıyla birlikte 7 olacak) insanlara bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı.

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