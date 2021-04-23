Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 1500 lira...

Böylece, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursu, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonu, bilardo salonu, eğlence parkı, lunapark, düğün, balo ve kokteyl salonu, oyun makinelerinin işletildiği salon, güzellik merkez, hamam, sauna, solaryum, zayıflama ve masaj salonu, kaplıca ve spa merkezlerine de destek sağlandı.

GÜNLÜK 50 LİRA

Salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalar doğrultusunda faaliyetleri durdurulan bu sektörlerdeki personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 lira (aylık 1.500 lira) ödeme yapılacak. 17 Nisan 2020’den önce sigorta girişi olan çalışanlar nakdi ücretsiz izin desteğinden yararlandılar. Ancak sonra girenler yararlanamadı. Yeni düzenleme ile destek kapsamı dışında kalan tüm çalışanlar nakdi ücretsiz izin desteğinden faydalanacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya (aylık 1.500 lira) çıkarıldı.

1.341 LİRA PRİM YARDIMI

Bu arada yiyecek içecek sektöründe mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam eden işçiler için işverenlerin SGK’ya ödeyeceği asgari ücret üzerinden hesaplanan prim, devlet tarafından karşılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek. Işverene, iki ay süreyle işçi başına aylık 1.341 lira prim yardımı sağlanacak. Işverenin, destekten yararlanabilmesi için e-SGK sistemi üzerinden çalışanlarının sigortalılıklarını tanımlaması gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 25 OLDU

Torba kanunda yer alan diğer değişiklikler ise şöyle:

Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları, elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek.

Bozulma ve çürüme gibi sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar, en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı 2021’de yüzde 25, 2022 yılında ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyvesuları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

ÇİFTÇİ BORCUNA YAPILANDIRMA

Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak.

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.



