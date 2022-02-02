Türkiye Milyonlarca lirayı buluyor! Araçlar çürümeye yüz tuttu...

Milyonlarca lirayı buluyor! Araçlar çürümeye yüz tuttu...

Türkiye

Milyonlarca lirayı buluyor! Araçlar çürümeye yüz tuttu...

Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç Edirne Yediemin Otopark'ında çürümeye yüz tuttu.

02 Şubat 2022, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor. Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti. Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.


İHA


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