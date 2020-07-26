Milyonlarca vatandaşın ödemeleri başlıyor

Bayram öncesi ekonomik destek sağlamak için birçok ödeme erkene alındı. SSK emeklileri 17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşla birlikte ikramiyelerini çekiyor. Bağkur emeklileri de 25 Temmuz itibarıyla maaşla birlikte ikramiyelerini de erkenden aldı. Memur emeklileri zam farkını, ikramiyesini hatta ağustos maaşını önümüzdeki hafta çekecek.

Çarşamba hesaplarda

Emeklilerin dışında evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylığı alan 100 binlerce vatandaş var. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihleri öne çekildi. Yaşlı ve engelli aylıkları peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödeniyordu. Evde bakım dahil tüm ödemeler çarşamba günü (29 Temmuz) yapılacak.

12 milyara çıkacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 aylıklarına ilişkin 2019’da vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Evde bakım yardımından da 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Kısa Çalışma ve işsizlik parası

Temmuz ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve işsizlik parası ödemeleri de Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. 27 Temmuz’da başlayacak ödemeler, 29 Temmuz’a kadar sürecek. Buna göre; TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödeme yapılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların ödemeleri de PTT’den gerçekleştirilecek. Normalde bu ödemeler 5 Ağustos’ta yapılacaktı. KÇÖ ödemeleri aylık brüt maaşın yüzde 60’ı oranında ve 1561-4.380 lira arasında değişiyor. Ödemeler çalışılan güne göre hesaplanıyor ve bu tutar e-Devlet’ten takip edilebiliyor. Ödemeler İşkur tarafından yapılıyor.

Kime, ne kadar yatacak?