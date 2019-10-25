Milyonları ilgilendiriyor: Vergide yeni dönem

TBMM’ye dün gönderilen kanun teklifi ile yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor. Hakemlere sağlanan istisna kalkarken, sporcuların vergileri de yükseliyor.

İşte merak edilenler

1) Çok kazanandan çok: Gelir vergisi yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyordu. Buna ek olarak yüzde 40’lık üst limit gelecek. 500 bin TL ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecekler.

2) Değerli konutlar: Konutunun değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler.

Stopajda artış sinyali

3) Döviz hesapları: Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

4)Dijital hizmetler: Her türlü reklam gelirleri, içerik satışları (oyun, müzik, video gibi), sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler ile mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Türkiye’de hasılatı 20 milyon TL’den az olanlar vergiden muaf olacak.

5) Araç kiralama: Araç kiralamada vergiden düşülen kısıma limit gelecek. Limit, binek araçlar için aylık kira bedelinin 5 bin 500 liralık kısmı olacak.

6) Kurumlar vergisi: Yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2020’de yüzde 20, 2021’de yüzde 18’e düşürülecek.

Konaklamaya ilk yıl yüzde 1

7) Otel ve pansiyonlar: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, misafirhane, kamping gibi tesislerden konaklama vergisi alınacak. Bu vergi 2020 sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. 2021’de yüzde 2 olacak. Vergi, konaklama hizmeti sunanlardan alınacak.

8) Hakemler ve sporcular: Spor hakemlerinin elde ettiği kazançlar gelir vergisinden istisnaydı, bu kaldırılıyor. En üst liglerde faaliyette bulunan sporcuların vergisi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. En üstün altı ligdeki sporculara yüzde 10, diğer ligdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak.

9) Eser sahipleri: Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

10) Kambiyo işlemleri: Kambiyo muamelelerinde döviz alımında vergi (BSMV) oranı binde 1 olarak uygulanıyordu. Bu oran binde 2’ye çıkarılacak.

Gerçek değer üzerinden harç

Gayrimenkul devir işlemlerinde Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınmak suretiyle, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanacak.

Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna olacak.