Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50 indirimli faizli kredi

Ticaret Bakanlığı, hazırladığı Devlet Yardımları Rehberi ile ihracat, hizmet sektörü, esnaf ve sanatkâr destekleri hakkında iş dünyasına bilgilendirmede bulundu. Bazı destek mekanizmaları şöyle:

İHRACATA ÜÇLÜ DESTEK

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan destekle ihracatı yeni öğrenen KOBİ’lerin ihracata aşinalık kazanmaları için devlet yardımı veriliyor. İhracat yapmak isteyen KOBİ’ler UR-GE Desteği ve Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi yardımlarından yararlanabiliyor. Yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmalara yeni pazar bulmaları veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmeleri için veriliyor.

Bu kapsamda pazar araştırması, rapor ve yurtdışı şirket alım, sektörel ticaret ve sektörel alım heyetleri, e-ticaret sitelerine üyelik destekleri, yurtdışı birim, marka tescil ve tanıtım desteği, Türkiye ticaret merkezleri desteği, ihracat kredi sigorta programı desteği ile alıcı kredisi desteği ve yurtdışı veriliyor. Markalaşmaya çalışan şirketlere Marka-Turquality desteği ve tasarım desteği sağlanıyor.

DÖVİZ KAZANDIRANA MUAFİYET

İhracat yaparak döviz kazandırıcı faaliyette bulunanlar, vergi istisnasından yararlanabiliyor. İhracatla ilgili işlem yapan banka, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler, döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamındaki işlemleri için banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harçlardan muaf tutuluyor.

ESNAF VE SANATKARA FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

Esnaf ve sanatkârlara, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla veya Halk Bankası kaynaklarından faiz indirimli kredi desteği sağlanıyor. Tüm kayıtlı esnaf ve sanatkârın başvurduğu kredi, üretim kapasitesinin artırılması, ürün çeşitlendirilmesi, işyeri alımı veya işletme sermayesi olarak kullanılabiliyor.

Esnaf ve sanatkârlar, iş yeri ya da ikamet adresinin bulunduğu yerdeki esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerine veya doğrudan Halk Bankası’na kredi için başvurabiliyor. Esnaf ve sanatkâra iş yeri, araç, hammadde, makine, teçhizat vb. alımına yönelik finansman sağlamak üzere, kredinin türüne göre faizsiz ya da yüzde 50 indirimli faizle kredi veriliyor. Kaybolmaya yüz tutan meslekler, usta ve genç girişimciler bu kapsamda faizsiz kredi kullanabiliyor.

İNTERNETTEN TİCARETE DESTEK

E-ticaret sitelerine üye olan şirketlere destek veriliyor. TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, sanayi-ticaret odaları gibi kuruluşlar, şirketlerin toplu başvurularını Ticaret Bakanlığı’na iletiyor. Bu kapsamda, her şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık 2 bin dolara kadar destek veriliyor.

İTHALATTAN ZARAR GÖREN ÜRETİCİ

İthalattan sarar gören yerli üreticiler, İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurarak korunma isteyebiliyor. Korunma başvurusunun incelenmesi sonucunda, şikayet edilen ithal ürünle ilgili ekstra gümrük vergisi getirilebiliyor.

YURT DIŞINDA ŞİRKET ALANA DESTEK

Yurt dışında şirket alana destek veriliyor. Şirket, dernek, kooperatif ve birlikler, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurabiliyor. Bu kapsamda 200 bin dolara kadar destek verilebiliyor.

MODACIYA, TASARIMCIYA KAYNAK

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerini artırmaları için destek sağlanıyor. Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin ücretleri 1 milyon dolar; alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam 250 bin dolar, seyahat ve web sitesine 150 bin dolara kadar destek veriliyor. (Milliyet)