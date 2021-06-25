Milyonluk anlaşmalar
1,5 yıl sonra sahnelere dönecek olan Sibel Can ve Ebru Gündeş 16'şar konser verecek. İki isim de konser başına 250 bin TL alacak.
25 Haziran 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Sibel Can ve Ebru Gündeş, 1.5 yıl sonra sahnelere dönüyor. İki şarkıcı temmuz ve haziran aylarında Sueno konserleriyle Side ve Belek’te sahneye çıkacak. Sibel Can ve Gündeş, dönüşümlü olarak toplam 16’şar konser verecek ve 4.3 milyon TL kazanacak. Konser başına 250 bin TL alan Can ve Gündeş, bayram günlerine denk gelen konserlerden 400 bin TL kazanacak.