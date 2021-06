Milyonluk anlaşmalar

Sibel Can ve Ebru Gündeş, 1.5 yıl sonra sahnelere dönüyor. İki şarkıcı temmuz ve haziran aylarında Sueno konserleriyle Side ve Belek’te sahneye çıkacak. Sibel Can ve Gündeş, dönüşümlü olarak toplam 16’şar konser verecek ve 4.3 milyon TL kazanacak. Konser başına 250 bin TL alan Can ve Gündeş, bayram günlerine denk gelen konserlerden 400 bin TL kazanacak.