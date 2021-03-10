Türkiye Milyonluk aracın bagajında karpuz satan İranlı fenomen hakkında flaş karar

Milyonluk aracın bagajında karpuz satan İranlı fenomen hakkında flaş karar

Türkiye

Milyonluk aracın bagajında karpuz satan İranlı fenomen hakkında flaş karar

İstanbul'da lüks aracının bagajında sattığı karpuzlar ile dikkat çeken İranlı fenomen Milad Hatemi, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde polis aracının içinden video çekti. İranlı fenomen hakkında karar verildi.

10 Mart 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi hakkında İdare Mahkemesi sınır dışı kararı verdi. Kararın ardından Hatemi'nin Van'a sevk edilerek, buradan sınır dışı edildiği belirtildi.



İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi. Kararın ardından Hatemi'nin Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği bilgisi edinildi.

#Olayıngeçmişi

Milad Hatemi, Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelmişti. Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmişti.

DHA


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