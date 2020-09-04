Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı. Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, “Şeker gibi 5 TL” diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı. Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini farkedince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı.

Herkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi. İran’da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı.

Belli bir süre tutuklu kalan Hatami, tahliye olduktan sonra eşi Zeinab Mehdi ve kızı ile birlikte Türkiye’ye yerleşti. İranlı Hatami’nin, 1,8 milyona takipçisi bulunuyor.

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracında 5 liraya karpuz satan İran vatandaşı Milad Hatami polis tarafından gözaltına alındı. Ülkesinde internet fenomeni olduğunu ve olayı internet üzerinden görüntü paylaşımı yapmak için yaptığını ifade eden İranlı fenomenin lüks aracı 2 hafta süreyle trafikten men edilirken kendisine de 1228 lira para cezası kesildi.

Kilosu 5 lira

2 Eylül Çarşamba günü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yolun kenarına çektiği 1 milyon 500 bin lira değerindeki Lamborghini marka lüks araçta 5 liraya karpuz satan şahıs vatandaşlar tarafından dikkat çekince haber olmuştu.

Medyada çıkan haberlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Türkiye'de misafir konumunda bulunan ve gümrük geçişlerinde vergi vermeyen M serisi plakalı 07 MA 9278 plakalı aracın sürücüsünün İran vatandaşı Milad Hatami olduğunu tespit etti.. Tespitin ardından adresine yapılan baskınla gözaltına alınıp emniyete götürülen Milad Hatami’ye 2918 sayılı K.T.K 'nın Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine istinaden 1228 TL idari para cezası kesilip aracı 15 gün süreyle trafikten men edildi

Milad Hatami kimdir?

Milad Hatami Abadi, 14 Ekim 1996 İran/Tahran doğumlu. Sosyal medya ağlarını oldukça aktif kullanan komedyen Milad Hatami Abadi, YouTube’da paylaştığı bir video yüzünden, İran hükümeti tarafından tutuklandı. Tahliye edilmeden önce İran hükümeti Milad Hatami Abadi’yi ölüm cezasıyla yargılanmış. İran’da sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla ünlenen Hatami, yaptığı bir video sebebiyle tutuklandığı İran’dan tahliye olur olmaz, Türkiye’de Antalya’ya yerleşme kararı almış.

Bilgisayar mühendisliğini okuduktan sonra internet üzerinden parodi videoları yaparak ülkesinde milyonların hayranlığını kazanmış. Hatami, sıradan bir aileden gelmesine rağmen genç yaşında atıldığı ticaret sayesinde, lüks bir yaşam tarzına sahip olmuş. Sosyal medya üzerinde ‘’RİCH BOY’’ olarak tanınan fenomen projelerini Türkiye’de gerçekleştirebileceği düşüncesiyle ailesiyle birlikte Antalya’ya yerleşme kararı almış.



