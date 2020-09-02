Türkiye Milyonluk aracıyla Beyoğlu'nda karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

Milyonluk aracıyla Beyoğlu'nda karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

Türkiye

Milyonluk aracıyla Beyoğlu'nda karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda, yol kenarına çektiği milyonluk aracıyla tanesi 5 liradan karpuz satan kişi, gazetecileri görünce otomobili ile uzaklaştı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 14:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.  

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.


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