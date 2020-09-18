Milyonluk araçları kesip biçiyor

İlk projesi olan BMW 3 serisi aracını, iç ve dış kozmetik olarak F80 M3 kasasına dünya da ilk kez dönüştürmesinin ardından, yine son model Audi A4 Avant aracını, yeni kasa bir B9 RS4 modele dönüştürerek dikkatleri üzerine çeken Sertaç Kemiksiz, yaptığı projelerle dikkat çekiyor.

Sponsor almayı başardı

Aldığı son model arabaları üst düzey ve sıra dışı boyutlarda modifiyeler ile yepyeni şekillere sokuyor. Son projesinde ise; BMW bayisinden sıfır olarak aldığı G20 3 serisini, henüz piyasaya çıkmamış olan G80 M3 modeline dönüştürüyor. Kemiksiz'in yaptığı bu iş öyle dikkat çekti ki, jant, lastik, egzoz, carbon parça firmalarından da sponsorluklar aldı.



