Milyonluk virüs belası

İtalyan moda evi Liu Jo, anlaşmaya rağmen fotoğraf çekimine katılmadığı gerekçesiyle ABD’li top model Kendall Jenner’a (25) dava açtı. Marka, 1.8 milyon dolar (15.3 milyon TL) tazminat talep ediyor. Markanın kampanya yüzü olan Jenner, koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek ekim ayındaki ikinci kampanya çekimine katılmadı. Marka, sağladığı tüm kolaylıkları Jenner’ın reddettiğini söylüyor.