Toplum olaylarına karşı duruşuyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fatoş Eker'in en son başlattığı yardım kampanyası ile İzmir Depremi için 3 tır yolladığı ve İzmir Depremi'nde 91. saatte sağ kurtulan Ayda ve ailesiyle Süleyman Soylu'nun da katılımıyla biraraya gelerek aileye, Ayda için yeni bir oda yapacağı konusunda söz verdiği öğrenildi.

Mimar Fatoş Eker’in Ayda’nın yeni odasını dizayn etmek için çalışmalara başladığı, bütün ekibini bu iş için seferber ettiğini, İzmir depreminden etkilenen ailelerinde birçoğunun evine tasarım desteğinde bulunacağı da edinilen bilgiler arasında.