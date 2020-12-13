Hande Yener ve Güzide Duran ile yaşadığı aşkla magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan mimar Moris Kohen, Mayıs 2010’da Merve Kotil ile Boğaz’ın ortasındaki Galatasaray Adası’nda evlenmişti. Sekiz yaşında Cem adında bir oğulları olan çift, geçen yıl boşandı. O günden beri sırra kadem basan Moris, gönlünün yeni sultanını bulmuş. Bu şanslı hanım, renkli ve güzel kadın portreleriyle tanınan ressam Sedef Gali’ymiş. Dilerim çok mutlu olurlar.

MASKEYLE SPOR YAPILIR MI?

İş insanı Baran Süzer, ailesinin sahibi olduğu Dolmabahçe’deki Süzer Plaza’da yaşıyor. Bulduğu her fırsatta da spor salonuna inip eğitmeniyle birlikte çalışıyor. Baran, spor yaparken COVİD-19’dan korunmak için maskesini de yüzünden hiç çıkarmıyor. İşin uzmanlarına “Maskeyle spor yapılır mı?” diye sordum.

“Sporun her türünü yaparken maske takmak doğru değil. Maskeler spor yaparken nefes alıp vermeye engel oluyor. Uzun süre maske kullanımı sonrasında kanda karbondioksit dediğimiz zararlı gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gaz da solunum yetmezliği ve ani kalp durmalarına, baygınlığa neden olabilir” dediler. Aman Baran dikkat et. Kaş yapayım derken göz çıkarma.

OZAN İÇİN ŞARKI YAZIP BESTELEDİ

Türkiye eski güzeli, model ve sunucu Kübra Hera Aslan, iki senedir prodüktör ve aranjör Ozan Doğulu ile flört ediyor. 10 aydır yaşadıkları Bodrum’dan İstanbul’a dönen aşıklarla önceki gün Doğulu Production’da bir araya geldik. Ozan, stüdyoda yarım kalan işlerini tamamlarken ben de Kübra ile sohbet ettim. “Bodrum bana iyi geldi çok güzel şarkı sözleri yazdım. Şarkılardan birini de Ozan için yazdım ve besteledim ama ona sürpriz olsun diye dinletmedim. Şarkıyı Ozan’a doğum günü olan 13 Ocak’ta canlı söyleyeceğim” dedi. Sevgili Hera, sürprizini bozdum, kusura bakma.

BOĞAZ’IN GÜZEL BALIKÇILARI

Meşhur Big Chefs restoranların kurucusu Gamze Cizreli, Aşiyan’da sosyetik sima Serap Tibuk da Bebek’te oturuyor. İkisinin de ortak tutkusu balık avlamak. Gamze ve Serap Hanım, sabah sokağa çıkma yasağı biter bitmez, sahile kimseler gelmeden olta takımlarını alıp soluğu Boğaz’da alıyor. Semt sakinleri bu ikiliye ‘Boğaz’ın güzel balıkçıları’ ismini takmış.

YENİ HOBİLERİ KİCKBOKS

Dünyaca ünlü kadınların kickboks yapma merakına son yıllarda ünlü Türk kadınlar da ayak uydurmaya başladı. Oyuncu, manken ve şarkıcıların art arda katıldığı bu akıma şimdi de oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı gönül verdi. Sosyal mesafeye son derece dikkat etmemiz gereken bu günlerde yakın mesafede ve kapalı alanlarda yapılan bu sporu yapmak acaba ne kadar doğru?

SİFTAH PARASI HIZIR REİS’TEN

1983’te Bebek’te açtığı ‘Ab’bas Waffle’ markasıyla İstanbullulara waffle’ı tanıştırıp, sevdiren Abbas Karakuş, yeni dükkanını, yine Bebek’te Yargıcı Accessories’den boşalan mekanda açtı. Yaz kış teknesini Bebek sahiline bağlayan Oktay Kaynarca ile namıdiğer Hızır Reis ve Süreç Film’in sahibi Ali Gündoğdu, yeni mekanın açılışına gidip dostlarını tebrik etti. Siftah parası da bıraktılar.











