Bugüne kadar 3.200.000 metrekarelik inşaat alanına ulaşan ve Türkiye’nin en çok konut projesi üreten 2’nci firması ödülüne layık görülen Dağ Mühendislik, tecrübeleri ve sektörün beklentilerine göre yeni projeler üretmeye devam ediyor. Dağ Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar Osman Dağ, inşaat sektöründeki gelişmeler ve jeopolitik faktörleri de göz önünde tutarak İstanbul’daki konut piyasalarını değerlendirdi ve yatırımcılara karlı yatırım tavsiyelerinde bulundu.

“İSTANBUL ÇİNLİ VE RUS YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR”

İhracatını her yıl artıran Türkiye’nin ticari merkez üssü İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor. İstanbul’un beyaz yakalılar ve yöneticiler için çekim merkezi olduğu kadar aynı zamanda iş ve yaşam üssü olduğunu söyleyen Osman Dağ, İstanbul’a yapılan gayrimenkul yatırımlarının yatırımcılara karlı dönüşler getireceğini söyledi. Osman Dağ sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul, yeni İpek Yolu’nun Asya - Avrupa bağlantısında en önemli transit noktasıdır. Bu özelliği ile diğer ülkelere ilave olarak son zamanlarda Çin ve Rus yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladığı için sonraki yıllarda bu ülkelerden insanları da İstanbul’da fazlasıyla görmeye başlayacağız. Stratejik önemdeki İstanbul Havalimanının, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün, Kanal İstanbul’un, ve İstanbul Finans Merkezinin ticarete yansımasını ilerleyen günlerde daha da fazla görmeye başlayacak ve İstanbul’a ilave nüfus artışı getireceğine şahit olacağız. Fırsatları bitmeyecek olan güzel İstanbulumuzdaki nüfus artış hızının konut fiyatlarına yükselen oranlarda yansıması kaçınılmaz olacaktır, şimdiden İstanbul’a yapılan yatırımlar güçlü geri dönüşler getirecektir.”

YERLİ YATIRIMCILARA İSTANBUL TAVSİYESİ

Gayrimenkul Uzmanı ve Mimar Osman Dağ, “İstanbul’un jeopolitik açıdan önemi diğer Avrupa metropollerinden daha yüksek olmasına rağmen gayrimenkul fiyatları diğer Avrupa metropollerine göre oldukça ucuz kaldı. İstanbul konut fiyatlarını Avrupa’nın diğer metropolleri ile kıyaslarsak İstanbul Paris’ten 25 kat, Londra’dan 23 kat, Münih’ten 18 kat, Madrid’den 6 kat, Lizbon’dan 7,5 kat, İtalya Bolzano’dan 7 kat, Avusturya Innsbruck’tan ise 13 kat daha düşük konut fiyatlarına sahip. Tarihsel ve kültürel mirasının yanında taşıdığı jeopolitik önemiyle diğer Avrupa metropollerinden daha değerli olan İstanbul, gayrimenkul fiyatları ile Avrupa metropollerinden daha yüksek seviyelere çıkma potansiyelini taşımaktadır. İstanbul’un diğer metropollere kıyasla uygun kaldığını fark eden yabancı yatırımcılar son yıllarda yatırımlarını artırdı. Yerli yatırımcılarımızın bu bilinçle İstanbul’a yaklaşmasını ve konut yatırımlarını artırarak sahiplenmesini tavsiye ediyorum.” dedi.

“GAYRİMENKUL YATIRIMCISI, ALTIN YATIRIMCISINDAN DAHA FAZLA KAZANACAK”

Osman Dağ piyasaların son durumlarına da bakarak; “Son 5 yıllık hızlı yükselişle altın yatırımcısı doyum noktasına ulaştığından, elde ettiği karlarla başka yatırım alanlarına yönelme eğilimi gösterecektir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda altındaki artış hızının iki önceki 5 yıllık artış oranlarında olduğu gibi düşük seviyelerde seyredebilme eğilimi görülmektedir.” dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Son 5 yıllık süreçte yeterince artarak doyum noktasına ulaşan altın yatırımcılarının karlarını konut alımlarına kaydırması beklenmekte ve yüksek talep artışına bağlı olarak da konut fiyatlarının daha da artması beklenmektedir. Ayrıca ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, yabancı yatırımcıların ülkemize olan yüksek ilgisi de Türkiye özelinde ve genelinde konut fiyatlarını daha da artıracak. Bu artıştan en büyük payı yine İstanbul alacaktır. Gelecek dönem için altın ve gayrimenkul yatırımı arasında kararsız kalanlara rahatlıkla İstanbul’dan konut almasını öneririm.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZINA BAĞLI OLARAK KONUT FİYATLARINDA İLAVE ARTIŞ OLACAK”

Kentsel dönüşüm dinamiklerinin konut fiyatları üzerine olması beklenen etkileri hakkında da bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı ve Mimar Osman Dağ, konut fiyatlarında ilave artışlar olabileceğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüme girmesi gereken çok sayıda konut var. İstanbul’daki binalarımızın çoğu deprem öncesinde yapıldı ve deprem yönetmeliğine uygun olmayanların sayısı ne yazık ki oldukça fazla. Kentsel dönüşümlerde binasının yenilenmesi aşamasındakileri yerleştirebileceğimiz yeterli konut sayısına sahip değiliz. Kentsel dönüşüm süreçleri arttıkça özellikle İstanbul’daki yeni konutların mevcut fiyat artış oranlarına ilave artışlar olacaktır. Kiralarda da aynı durumun yaşanması kaçınılmazdır. Oturum ve yatırım için yeni konut almak isteyenler bu gerçeği bilerek harekete geçmeliler. Bugün zorunlu olarak alacağımız konutlar, yarın büyük yatırım avantajı olarak karşımıza çıkacaktır.” dedi.

Yatırım ve büyüme potansiyelleri açısından gayrimenkul piyasasını değerlendiren Osman Dağ, İstanbul piyasasının Avrupa metropollerine kıyasla hala hesaplı kaldığını; kentsel dönüşümün, jeopolitik konumun, İstanbul’un taşıdığı değerlerin, önemli ticaret yolları üzerinde olmasını ve yabancı yatırımcıların da son dönemde fark etmeye başladığı değerlerini yerli yatırımcılara anlatarak gayrimenkul yatırımını önerdi ve İstanbul’a yapılacak olan gayrimenkul yatırımlarının en karlı yatırım aracı olacağını açıkladı.

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