Türkiye Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Türkiye

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 88 sürekli işçi alacağını duyurdu. İlana başvurular 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

22 Mart 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 88 sürekli işçi alacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde Sürekli İşçi alımı yapılacaktır" denildi.

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