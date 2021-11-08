Türkiye Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 yılı KPSSP3 (Lisans) puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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