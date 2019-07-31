Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarı'na 2019-2020 öğretim yılı için Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır." diye ilan geçti.

İlan sonrası adaylar başvuruların nasıl, ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

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ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ön kayıtları, Dolmabahçe Caddesi, Akaretler Durağı BeşiktaşİSTANBUL’daki, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı binasında 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında şahsen yapılacaktır.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ön kayıtları için gerekli belgeler:

a) 2018-2019 TYT sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi

b) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 2 adet ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğrafları

c) Üzerinde T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetin aslı ve fotokopisi.